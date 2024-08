Eiserne Hochzeit in Siegburg Ein Foto als Startschuss für eine lebenslange Liebe

In Halle bei Brüssel geboren kam Emile als belgischer Unteroffizier 1954 nach Siegburg. Auf dem Brückberg war er in der Kaserne stationiert, wollte Berufssoldat werden. Er war Unteroffizier im Sanitätsdienst und auch für den Sport zuständig. Zum Training für ein Sportfest im Troisdorfer Camp Spich ging er mit seinen Kameraden an das Ufer der Agger. „Wir trainierten auch häufig auf dem Brückberger Fußballplatz. Weil es aber damals so heiß war, gingen wir an die Agger trainieren“, erinnert er sich zurück. „Die Uniform trugen wir nicht, sondern ganz saloppe Trainingsanzüge.“ Damit machten die Sportler ihre Sit-Ups und Liegestütze.