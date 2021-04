Unfall an der Wahnbachtalsperre : Eltern suchen Helfer ihres verunglückten Sohnes

Luftrettung

Die Christoph 3 ist ein Rettungshubschrauber des Typs EC135. Er ist im Betrieb des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und ist in Köln stationiert. Bereits seit 1971 wird für er Einsätze an schwer zugänglichen Stellen genutzt. Das Haupteinsatzgebiet für die Rettung per Hubschrauber ist die schnelle Notfallversorgung eines Patienten und dessen Transport in eine Klinik.