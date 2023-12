Bürgertheater des Siegburger Theaterschatz wächst Das Ensemble Spätausgabe steht auf dem Spielplan der Studiobühne

Im zurückliegenden Jahr seien Spätausgabe und Theaterschatz so immer enger zusammengewachsen. „Die Integration der Seniorengruppe in die Gesamtabläufe des Theaterschatzes war die logische Konsequenz“, sagt Böttcher. Damit habe sie neben einem festen wöchentlichen Probenort und einem gesicherten Aufführungsort nun auch Zugriff auf den großen Fundus an Kostümen und Requisiten, die Expertise in Regie, Licht- und Tontechnik sowie der Öffentlichkeitsarbeit des Theaterschatzes. „Wir denken auch an gemeinsame Projekte“, sagt Claudia Böttcher. Die hat es schon in der Vergangenheit gegeben: Spätausgabe-Mimen wirkten bei den „Zeitzeugen der Liebe“ mit oder bestückten das Buffet für die Studiobühnen-Reihe „Zwischen Lackschuh und Lippenstift“.