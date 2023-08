Entenrennen in Siegburg Die Ente mit der Nummer 1923 hängt sie alle ab

Darunter auch Peter Moser mit seinem fünfjährigen Sohn Benjamin, die vor der Pandemie zum ersten Mal am Entenrennen teilnahmen. „Gewonnen haben wir damals nichts. Vielleicht klappt es ja heute“, so sein Wunsch. Drei Rennenten hatte er am Start. Ausgerüstet mit Speisen und Getränken saßen viele Teilnehmer auf der Wiese und schauten in die Richtung, aus der das Siegerfeld jeden Moment ankommen musste. Andere amüsierten sich bis dahin beim Familienfest, das schon morgens auf dem Obi-Parkplatz eröffnet worden war.