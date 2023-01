Nachruf auf Karl-Josef Bund : Er hat geholfen, wo Hilfe nötig war

Siegburg Karl-Josef „Kalle“ Bund hat die Jugendarbeit in Siegburg mitbegründet – er initiierte die Texelfahrten des CVJM und eröffnete 1970 das erste Jugendzentrum im Rhein-Sieg-Kreis. Der Siegburger ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Sein Name ist in Siegburg eng verbunden mit der Jugendarbeit. Ob in der Evangelischen Kirchengemeinde Siegburg, beim CVJM oder bei den von ihm initiierten Ferienfreizeiten auf Texel, Karl-Heinz Bund hat sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen eingesetzt, ist ihnen auf Augenhöhe begegnet und ist ihnen zur Seite gestanden. Nach längerer Krankheit ist er am Dienstag, 10. Januar, im Alter von 85 Jahren verstorben, wie Gerd Reusch, der viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat, mitteilte.