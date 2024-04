Adoptiveltern im Rhein-Sieg-Kreis „Ich hatte Sorge, dass die Kinder das Heim weinend verlassen“

Rhein-Sieg-Kreis · Rückzieher von Müttern in letzter Minute, traumatische Besuche in Kinderheimen – und die Erfüllung des großen Traums: Was sie bei der Adoption ihres Kindes erlebt haben, schildern zwei hetero- und zwei homosexuelle Elternpaare aus dem Rhein-Sieg-Kreis.

21.04.2024 , 18:00 Uhr

Ein Baby bei sich aufnehmen, um es zu adoptieren: Diesen Wunsch konnte die Adoptionsvermittlungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises in diesem Jahr bisher zwei Paaren erfüllen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Von Antje Jagodzinski Redakteurin Vorgebirge