Erhöhung der Gaspreise im Rhein-Sieg-Kreis : Verbraucherzentrale rät, überhöhte Abschläge nicht zu akzeptieren

Ist der Abschlag deutlich höher als der Verbrauch, sollte der Kunde Einspruch erheben, sagt die Verbraucherzentrale Foto: dpa/Marijan Murat

Rhein-Sieg-Kreis Wegen des Kriegs in der Ukraine steigen bei uns die Preise für Gas. Das kommt nun auch bei den Verbrauchern im Rhein-Sieg-Kreis an – die Versorger kündigen ihre Preiserhöhungen an und erhöhen die Vorausabschlagszahlungen. Das führt nicht nur zu Erschrecken, sondern auch zu Ärger.