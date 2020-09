Siegburger Museumsgespräch : Erinnerungen an das Kriegsende in Siegburg

Erinnerungen an das Kriegsende in Siegburg

Siegburg Wie sie das Kriegsende vor 75 Jahren als Kinder und Jugendliche in Siegburg erlebt haben, erzählten Zeitzeugen beim Museumsgespräch in Siegburg. Ein Resümee: „Et hätt jootjejange.“

So berichtete Rudi Henseler, ab dem 1. April 1944 Lehrling bei der Firma Walterscheid am Mühlengraben, unter anderem von Botengängen und Botenfahrten mit dem Fahrrad auch während Bombenangriffen. Er resümierte seine Kriegszeit mit den Worten: „Et hätt jootjejange.“

Ein Geschoss in den Oberschenkel

Peter Del Din war sieben Jahre alt, als die Amerikaner einmarschierten. Auf der Dammstraße wurde er verwundet, ein deutsches Geschoss schlug in seinem Oberschenkel ein und trat am Rücken aus. Nach einer wahren Odyssee durch die umkämpfte Stadt erreichte er das Siegburger Krankenhaus, wo ihn die Ärzte zunächst aufgaben. Eine Woche später erholte er sich langsam von seinen schweren Verletzungen. Del Din zitierte den behandelnden Arzt mit den Worten: „Hier passieren jeden Tag Wunder.“

Tragisch auch der Bericht von Karl-Heinz Wiesgen, der am 20. April 1935, Führers Geburtstag, geboren wurde. Die Eltern wollten ihn gegen den Willen des Machtapparates nicht auf den Namen Adolf taufen. Die Vergeltung dafür: Kurz vor Kriegsende wurde der Vater zum Volkssturm eingezogen, landete in Gefangenschaft und wurde einige Monate später am Kreishaus von einem amerikanischen Lkw gekippt. „Als physisches und psychisches Wrack mit dem Teelöffel aufgepäppelt“, so Wiesgen. Nach seinen Worten kam der Vater nie wieder richtig auf die Beine und starb früh.