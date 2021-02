Einzelhandel in Siegburg : Erste Mieter für das „Kaiser-Carré“

Siegburg Investoren präsentieren erste Verträge für ihr Geschäfts- und Wohnhaus in der Siegburger Innenstadt: Neben der AOK zieht auch ein Nahversorger ein.

Seit Jahren liegt das frühere Goldberg-Areal vis-à-vis des Siegburger Kaufhofs brach. Doch hinter den Kulissen ist inzwischen Bewegung. Wie berichtet, planen die Kölner Kreissparkassen-Tochter Pareto und Siebers Partner auf dem zum Schandfleck verkommenen Areal mitten in der Fußgängerzone ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Im September reichten sie den Bauantrag ein für das siebengeschossige Gebäude, das neben Gewerbeflächen auch 69 Mietwohnungen an die Ecke Kaiser- und Cecilienstraße bringen soll. Am Donnerstagabend präsentierten die Investoren der Politik auch die ersten zwei Ankermieter: Neben der AOK Rheinland/Hamburg zieht auch ein Nahversorger in das „Kaiser-Carré“.