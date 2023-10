Arbeiterwohlfahrt Bonn/Rhein-Sieg zieht Bilanz „Es droht eine soziale Zeitenwende“

In einem Leitantrag fordert der Vorstand daher, das Land möge die Kinderbetreuung in NRW in Gänze auf neue Füße stellen. Bestehende Fachkräfte müssten durch Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch mit höheren Gehältern im System gehalten werden. Zur Schaffung neuer Kapazitäten in der Personalverordnung des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) müsse die Einstellung „profilergänzender Kräfte“, also sogenannte fachfremdes Personal, möglich sei. „Warum soll eine Logopädin oder ein Theaterpädagoge nicht in einer Kita beschäftigt werden können?“, so Schäfer. Man müsse viel mehr in die Ausbildung von Fachkräften investieren und Auszubildende endlich zu vergüten.