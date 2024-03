Europäische Tage des Kunsthandwerks in Siegburg Kreative zeigen, dass es auch ohne Massenproduktion geht

Das französische Ministerium für Handwerk hat die Kunsthandwerkstage 2002 ins Leben gerufen. Ziel war es, den Wirtschaftsbereich Kunsthandwerk mehr in die Öffentlichkeit zu rücken, neue Kunden zu gewinnen und Netzwerke zu fördern. Das Konzept fand in ganz Europa Anklang. Inzwischen finden zu den Kunsthandwerkstagen Veranstaltungen in 24 europäischen Ländern statt. Deutschland beteiligte sich 2014 mit einem Angebot in Berlin das erste Mal. In diesem Jahr nehmen mehr als 800 Betriebe in elf Bundesländern an den Kunsthandwerkstagen statt. Erkennbar sind diese an dem sonnenförmigen Logo der Europäischen Kunsthandwerkstage in den Schaufenstern oder an den Ladentüren.