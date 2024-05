Zahlreiche Veranstaltungen Europatag soll an Frieden und Freiheit erinnern

In Sankt Augustin findet am 15. Mai die Verleihung des europäischen Ehrenpreises des Vereins Mérite Européen an den Verein JugendInterKult statt. Der Verein JugendInterKult wurde 2011 gegründet und arbeitet mit Jugendlichen aus den verschiedensten Herkunftsländern und Kulturen in Form von Begegnungsfahrten, aber auch mit künstlerischen Projekten. Auch arbeitet der Verein mit Geflüchteten oder anders sozial benachteiligten Jugendlichen und organisiert finanzielle Hilfen für Nachwuchstalente aus verschiedenen kreativen und künstlerischen Bereichen. Laut dem Stadtsportverband Sankt Augustin sei die Veranstaltung ebenfalls wichtig, um demokratie- und staatsfeindlichen Tendenzen entgegenzutreten. Vor der Europawahl setze die Preisverleihung ein Zeichen für die Union. Die Preisverleihung findet mit Bürgermeister Max Leitterstorf und musikalischer Begleitung im Haus Lauterbach in Birlinghoven statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Nothilfe in Gaza sind jedoch erbeten.