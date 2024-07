Europawahl in der Region Deshalb haben Jugendliche die AfD gewählt

Bei der Europawahl durften in Deutschland erstmals Menschen ab 16 Jahren wählen. Dabei haben konservative bis rechte Parteien besonders gut bei jungen Menschen abgeschnitten, während grüne und linke Parteien das Nachsehen hatten. 16 Prozent der 16- bis 24-Jährigen wählten die AfD, ein Plus von elf Prozentpunkten in der jüngsten Altersgruppe im Vergleich zur letzten Europawahl 2019. Jugendliche und Vertreter der Jugendhilfe in der Region erklären, was die Gründe dafür sein könnten.