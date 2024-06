Ergebnisse der Europawahl Grüne verlieren im Rhein-Sieg-Kreis klar

Den Tag über war die Stimmung in den Wahllokalen gut. „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen“, berichtete am frühen Nachmittag etwa eine der Wahlhelferinnen vor den beiden Wahllokalen in der Turnhalle der Siegburger Grundschule Nord. Je nach Wahlbezirk ging es für die Wähler in die Damen- oder Herrenumkleidekabine, um darin in der Wahlkabine ihre Stimme abzugeben.