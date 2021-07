Flutkatastrophen verhindern : Experte befürchtet „Hochwasser-Demenz“

Hennef Die in Hennef ansässige Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) berät Kommunen, wie sie sich auf Starkregen und Hochwasser vorbereiten können. Ein Experte erklärt, was künftig getan werden muss. Und befürchtet, dass viele Verantwortliche die Flutkatastrophe schnell vergessen.

Vor wenigen Wochen noch war Friedrich Hetzel im Ahrtal wandern. Dementsprechend geschockt war er, als er die Bilder der Flutkatastrophe gesehen hat. Hetzel leitet die Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA). Die politisch und wirtschaftlich unabhängige Organisation mit Sitz in Hennef setzt sich für eine nachhaltige Wasserwirtschaft ein, bildet fort, erarbeitet technische Regeln und berät die Politik.

Hetzel befürchtet, dass es nicht lange dauern wird, bis eine „Hochwasser-Demenz“ eintritt, wie er es nennt. Das heißt: Sobald die Schäden repariert und die Leute zurück in ihren Häusern sind, denkt niemand mehr an das Hochwasser. „Das Vergessen geht verdammt schnell“, sagt er, „das war in der Vergangenheit leider häufig so.“