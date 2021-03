Fahrradklimatest des ADFC : Fahrradfahrer im Rhein-Sieg-Kreis wollen bessere Radwege

Rhein-Sieg-Kreis Der Fahrradklimatest 2020 des ADFC zeigt: Der Rhein-Sieg-Kreis hat noch viel Arbeit vor sich. Verbesserungen wünschen sich die Fahrradfahrer vor allem bei den Radwegen und der Führung durch Baustellen.

Es bleibt noch viel zu tun, das verdeutlichen auch Bewertungen der verschiedenen Einzelfragen. 27 waren es an der Zahl. Gerade in den Bereichen Erreichbarkeit, Wegweiser und zügiges Fahren schneidet der Kreis gut ab und liegt mit den Noten zwischen 3,0 und 3,4. In den von den Befragten jedoch gerade als wichtig erachteten Kriterien gibt es schlechte Noten. Besonders auffällig: In den Kategorien Radwegebreite, Ampelschaltung, Fahrradmitnahme per Nahverkehr, Führung an Baustellen und Radweg-Falschpark-Kontrollen schneidet der Rhein-Sieg-Kreis im Durchschnitt mit Noten zwischen 4,5 und 4,9 schlecht ab. Gerade in Sachen Sicherheit müssen die Städte und Gemeinden besser zusammenarbeiten und Auto wie auch Radfahrer mehr aufeinander Acht geben, findet Verkehrsamtsleiter Harald Pütz vom Rhein-Sieg-Kreis.