Naturschutz Warum man für das Sammeln von Federn Ärger kriegen kann

Rhein-Sieg-Kreis · Das Naturschutzgesetz verbietet es, Teile von geschützten Tierarten mit nach Hause zu nehmen. Was viele nicht wissen: Auch das Aufsammeln und Mitnehmen von Vogelfedern ist in vielen Fällen nicht erlaubt. Warum ist das so?

05.07.2024 , 07:00 Uhr

Die schönen Federn von Raubvögeln darf man nur fotografieren, aber nicht mitnehmen. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken