Ferienprojekt in Siegburg „Jugendliche brauchen offene Sportplätze“

Sie spielen Fußball, lernen neue Kartenspiele – jeden Montagnachmittag in den Ferien kommen Jugendliche in Siegburg zum Sportplatz in Brückberg. Andrea Krieger, ehemalige Profi-Fußballerin, hält das Angebot für die Jugendlichen offen. Natürlich geht es der Streetworkerin auch heute noch vor allem um den Fußball, aber mit dem Ferienprojekt in Brückberg will sie auch das Miteinander der Jugendlichen stärken. Der Siegburger TV 1862/92 öffnet einmal pro Woche das Tor zum Sportplatz, Andrea Krieger stellt sicher, dass alles reibungslos läuft.