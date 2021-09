Brand in Treppenhaus : Feuer in Passage "Am Brauhof" in Siegburg ausgebrochen

Foto: Christof Schmoll

Siegburg Ein Rollwagen mit Verpackungsmüll ist in der Nacht zu Sonntag in einem Treppenhaus in der Passage „Am Brauhof“ in der Siegburger Innenstadt in Flammen aufgegangen und hat so die Feuerwehr auf den Plan gerufen.



In der Nacht auf Sonntag kurz nach 4 Uhr wurde die Siegburger Feuerwehr mit dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr" zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone gerufen. In dem von verwinkelten Geschäftspassagen und Höfen bestimmten Areal "Am Brauhof" war ein Brand im Erdgeschoss eines Treppenhauses ausgebrochen. Durch die Hitzeentwicklung war das Glas einer Verbindungstür zu einem Geschäft für Dekoartikel geborsten. Dichter Rauch war sowohl in das Ladenlokal als auch in die oberen Geschosse des Treppenhauses gezogen.

Das Feuer konnte von den angerückten Kräften schnell gelöscht werden. Um den Rauch aus dem Ladenlokal abströmen zu lassen, wurde ein Oberlicht der zur Fußgängerzone gelegenen Eingangstür eingeschlagen. Die Bewohner der oberen Etagen wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben, bis der im Treppenhaus angestaute Rauch per Hochdrucklüfter herausgeblasen war.

Im Anschluß wurden neun Personen, darunter zwei Familien mit Kindern, ins Freie eskortiert. Ein Mann mit Atembeschwerden musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Drei weitere Hausbewohner waren nicht anwesend.

Nach den Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass ein Gitter-Rollwagen auf einer Kunststoff-Palette, wie er in Lagern verwendet wird, heruntergebrannt war. Den Brandresten nach zu urteilen war er mit Verpackungsmüll eines anderen Ladenlokals beladen. Das Feuer verursachte deutlich sichtbare Schäden an Boden, Wänden und Decke des Treppenhauses, der Innentür zum Dekogeschäft sowie in dessen Ladenlokal. Warum der Rollwagen mit leicht entzündbaren Materialien im Treppenhaus abgestellt war, ist nicht bekannt.

Wie die Polizei feststellte, war die Eingangstür zum Treppenhaus so eingestellt, dass sie beim Zufallen nicht verriegelte. Als die Feuerwehr eintraf stand sie sogar weit offen, so dass die Flammen schon aus der Geschäftspassage sichtbar waren. Für Unbefugte war es demnach in Leichtes in den Hausflur zu gelangen. Aufgrund dieser Umstände gilt eine mutwillige Brandstiftung als wahrscheinlich, die Ermittlungen der Polizei dauern an.