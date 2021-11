Zeuge löscht Feuer : Polizei sucht nach Auto-Brandstiftern in Siegburg

Polizei sucht nach Auto-Brandstiftern in Siegburg

Die Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung in Siegburg und bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: DPA (Symbolfoto)

Siegburg Ein Passant bemerkt ein Feuer auf einem Schotterparkplatz in Siegburg und verhindert Schlimmeres. Die Polizei sucht nun nach den Brandstiftern.

Am Dienstag wurde die Polizei gegen 21.50 Uhr zu einem Brand auf einem Schotterparkplatz in der Beethovenstraße, Ecke Mozartstraße, in Siegburg gerufen worden. Ein vorbeifahrender E-Scooter-Fahrer hatte das Feuer auf dem Parkplatz bemerkt und es mit Hilfe eines Anwohners schnell gelöscht. Damit verhinderten sie, dass sich das Feuer auf weitere Autos ausbreiten konnte.