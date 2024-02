Weitere Neubauten geplant Bau der Rettungswachen im Rhein-Sieg-Kreis beginnt im Frühling

Es geht voran mit zwei geplanten neuen Rettungswachen, auch das in Sankt Augustin vorgesehene Gefahrenabwehrzentrum im Rhein-Sieg-Kreis nimmt eine weitere Hürde. Der Spatenstich für die Rettungswachen Bornheim und Ruppichteroth ist jeweils für Mai dieses Jahres geplant, Baubeginn also Mitte 2024. Sie sollen voraussichtlich Ende 2025 fertiggestellt werden, gab Michael Rudersdorf, Dezernent für Bevölkerungsschutz des Rhein-Sieg-Kreises, im Fachausschuss am Dienstag an.