Feuerwehr im Dauereinsatz Grundwasser dringt in Kellerräume des Kreishauses Siegburg ein

Einen langandauernden Einsatz hatte die Siegburger Feuerwehr am zweiten Weihnachtstag zu absolvieren. Kurz vor sieben Uhr am Morgen wurden die Kräfte angefordert, um eingedrungenes Grundwasser aus dem Verbindungstunnel zwischen dem Kreishaus und dem gegenüberliegenden Parkhaus abzupumpen. Bei Eintreffen der Wehrleute habe das Wasser am tiefsten Punkt unter der Wilhelmstraße rund 1,50 Meter hoch gestanden.