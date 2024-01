Straße vor Helios Klinikum gesperrt Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Siegburg aus

Siegburg · Am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Brand in einer Erdgeschoss-Wohnung in der Humperdinckstraße in Siegburg ausgerückt. Die Straße wurde gesperrt.

11.01.2024 , 14:57 Uhr

In der Humperdinckstraße in Siegburg hat es gebrannt. Foto: Peter Kölschbach





Am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Brand in einer Erdgeschoss-Wohnung in der Humperdinckstraße in Siegburg ausgerückt. Dort hatte ein Kochtopf auf dem Herd Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Bewohnerin wurde nicht verletzt. Die Humperdinckstraße wurde voll gesperrt. Nach GA-Informationen sorgte dies am Nachmittag für kurzzeitige Verkehrsprobleme, da sich direkt gegenüber das Helios Klinikum Siegburg befindet.

(ga)