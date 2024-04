Feuerwehreinsatz in Siegburg Altkleider-Container auf Kaufland-Gelände in Brand gesteckt

Siegburg · Am Ostermontagabend haben Unbekannte vermutlich einen Altkleider-Container auf dem Kaufland-Gelände in Siegburg in Brand gesteckt. Die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container verhindern.

01.04.2024 , 22:51 Uhr

Die Feuerwehr Siegburg rückte am Ostermontagabend auf das Kaufland-Gelände an der Wilhelm-Oswald-Straße/ Ecke „Am Turm“ aus. Dort brannte ein Altkleider-Container. Foto: Alf Kaufmann





Gegen 21.15 Uhr rückte die Feuerwehr Siegburg auf das Kaufland-Gelände an der Wilhelm-Oswald-Straße / Ecke „Am Turm“ aus. Dort brannte im hinteren Bereich des Parkplatzes einer von insgesamt acht Altkleider-Containern. Wie die Einsatzleitung dem GA vor Ort mitteilte, handele es sich vermutlich um Brandstiftung. Man habe auf den Kleidern ein leeres Bierfass und Zigarettenkippen gefunden, die mutmaßlich die Kleider in Brand gesteckt hatten. Um an den Brandherd im Container zu gelangen, mussten die Feuerwehrkräfte mit einer Flex den Stahl-Container öffnen. Dies hatte längere Zeit gebraucht, so dass die Löschung erst nach einer halben Stunde erfolgen konnte. Anschließend konnten die Flammen jedoch schnell gelöscht werden, so dass der Einsatz kurz nach 22 Uhr beendet werden konnte. Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung auf. Es käme immer wieder vor, dass Altkleider-Container mutwillig oder fahrlässig angezündet werden, so die Feuerwehr-Leitstelle in Siegburg auf Nachfrage des GA.

(ga)