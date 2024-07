Einsatz in Siegburg Feuerwehr beseitigt auf der Kaiserstraße Kreideparolen linker Aktivisten

Laut Polizeiangaben melden die Teilnehmer der genannten Linksjugend alle drei bis vier Wochen eine Kundgebung auf dem “Verbindungsweg“, nahe der Kaiserstraße, an. Am heutigen Donnerstagabend war diese für den Zeitraum von 18.15 bis 21 Uhr angemeldet, so die Einsatzleitung weiter. Der Forderung der Anwohner, Anzeige zu erstatten und von den Aktivisten die Zahlung Kosten des Einsatzes zu verlangen, entgegnete die Polizei, dass keinerlei Sachbeschädigung durch das Sprühen der Flüssigkreide entstanden sei. Der Einsatz wurde kurz vor 22 Uhr beendet.