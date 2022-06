Sport im Park in Siegburg : Fitnesstraining am Fuße des Michaelsbergs

Siegburg Der Startschuss ist gefallen: Acht Wochen lang können Interessierte wieder unter Anleitung geschulter Übungsleiter auf einer Wiese am Michaelsberg in Siegburg trainieren. Jeden Abend gibt es ein anderes Angebot.

Corona hat Stefan Richartz zum Tabata-Workout gebracht. Seither absolviert er das hochintensive Intervall-Training regelmäßig im Fitnessstudio. Das hat er am Montagabend verlassen, um beim Startschuss für „Sport im Park“ am Michaelsberg auch einmal unter freiem Himmel zu trainieren. Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 und einem erfolgreichen Neustart im vergangenen Jahr steht auf der Wiese am Kleiberg acht Wochen lang ein unterschiedliches Kraft-, Ausdauer- und Entspannungstraining an. Von Montag bis Freitag treffen sich Interessierte aller Altersklassen jeden Abend um 18.30 Uhr zu einem anderen kostenfreien einstündigen Training unter sachkundiger Anleitung. Samstags startet zudem um 10 Uhr das gemeinsame Lauftraining vor „Laufsport Bunert", Mühlenstraße 50.

Die Woche startet mit dem Tabata-Workout des Sportstudios B-First. Dienstags bietet der Siegburger Turnverein ein Faszientraining an. Dieses Beweglichkeitstraining reduziert muskuläre Verspannungen und verbessert die Koordination. Auch Bewegungseinschränkungen in Gelenken und Bändern werden minimiert. Am Mittwoch stehen Yoga und Entspannung auf dem Plan, am Donnerstag – allerdings erst ab dem 7. Juli – lädt der Schwimmverein SV Hellas zur Hula-Hoop-Fitness. Dieses schweißtreibende Ganzkörpertraining war 2021 das mit Abstand begehrteste Angebot, wie Peter Hillesheim, Vorsitzender des Siegburger Stadtsportverbandes, beim Startschuss am Montag berichtete. Zur Trainingseinheit sollte jeder einen eigenen Reifen mitbringen. Gegen eine kleine Gebühr ist aber auch eine Ausleihe möglich.