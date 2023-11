Flüchtlingsrat Rhein-Sieg Im Einsatz für Geflüchtete können sie auch unbequem werden

Den Flüchtlingsrat Rhein-Sieg gibt es seit Anfang 2020. In ihm haben sich Ehrenamtliche aus dem gesamten Kreis zusammengefunden, die sich für Geflüchtete und Asylberechtigte einsetzen. „Es gibt über die 19 Städte und Gemeinden verteilt verschiedene Flüchtlingsinitiativen“, sagt Astrid Stahn. Deswegen sei die Idee entstanden, diese in einem kreisweiten Verein zusammenzuschließen und so ein großes Netzwerk aufzubauen. „Wir haben viele Experten in unseren Reihen, die sich über die Jahre in verschiedenen Themenfeldern qualifiziert haben“, sagt die Henneferin. Diese Expertise wie auch Kontakte wolle der Flüchtlingsrat an ehrenamtliche Flüchtlingshelfer weitergeben und diese so qualifizieren.