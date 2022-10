Zahlreiche Ausfälle auf DB-Strecken : Flughafen Köln/Bonn ab Freitag per Bahn nicht erreichbar

Rhein-Sieg-Kreis Die Deutsche Bahn meldet zahlreiche Ausfälle und Änderungen im Fahrplan zwischen Köln, Siegburg, Wissen (Sieg) und Unkel. Der Flughafen Köln/Bonn wird zeitweise per Bahn nicht erreichbar sein.

Auf der Siegstrecke kommt es zu zahlreichen Ausfällen und Veränderungen im Fahrplan. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, wird zeitgleich an Gleisen, Weichen und Brücken gearbeitet, sodass es zu Ausfällen, Umleitungen und Schienenersatzverkehr in wechselnden Abschnitten und Zeiträumen im Nahverkehr kommt.

S 19 (DB Regio NRW): Alle Züge werden zwischen Köln Trimbornstraße und Porz-Wahn ohne Halt umgeleitet. Die Halte in Köln Frankfurter Straße und Köln/Bonn Flughafen entfallen. Zwischen Köln Messe/Deutz und Porz-Wahn verkehren Busse mit Halt in Köln Frankfurter Straße und Köln/Bonn Flughafen. Fahrgäste nach Köln Frankfurter Straße und Köln/Bonn Flughafen werden gebeten, den Schienenersatzverkehr ab Köln Messe/Deutz bzw. Porz-Wahn zu nutzen.

Die Deutsche Bahn (DB) packt die Infrastruktur entlang der Siegstrecke an: Seit vergangenem Monat arbeiten die Baufachleute zwischen Köln und Siegen an Gleisen, Weichen, Brücken und einem Tunnel. Insgesamt erneuern sie dabei bis Ende des Jahres knapp neun Kilometer Gleis, vier Weichen und führen Instandhaltungsmaßnahmen an fünf Brücken durch. Allein für die Gleiserneuerung tauschen sie fast 15.000 Schwellen und knapp 24.000 Tonnen Schotter aus. In die Infrastruktur zwischen Köln und Siegen investiert die DB mehr als 12 Millionen Euro.