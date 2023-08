Freibad in Siegburg Das Bezahlen im Oktopus wird einfacher

Auch für das Eis oder die Pommes am Freibad-Kiosk arbeiten die Stadtbetriebe an einer weiteren Bezahlmöglichkeit. „Wir prüfen derzeit, eine eigene Card einzuführen, die online mit Geld aufgeladen werden kann“, so der Stadtbetriebe-Vorstand weiter. Diese solle dann wiederum im Stadtmuseum auch gegen Barzahlung aufladbar sein. „Die Card soll mehrfach einsetzbar sein, wir möchten sie auf das schrankenlose Parken in unseren Parkhäusern und auch auf unsere Seniorenzentren ausdehnen.“ Ein genaues Konzept mit fertiger Lösung werde man im Dezember vorlegen.