Kita-Streik in Siegburg Freie Träger fürchten Insolvenzen

„Weil wir heute nicht nach Düsseldorf fahren und die Eltern im Stich lassen wollten, haben wir kurzerhand unsere eigene Veranstaltung auf die Beine gestellt“, sagte Birgit Bombien, Leiterin der Zanger Kindertagesstätte der Elterninitiative „Kinderreich“. Nach Absprache mit der Stadt und Anmeldung seien sie gemeinsam mit den Kindern im Stadtzentrum zusammengekommen. Gemeinsam gingen sie, ausgestattet mit Transparenten und Trillerpfeifen, mehrere Runden um den Marktplatz. „Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass die, um die es geht, heute hier sind“, sagte Bürgermeister Stefan Rosemann (SPD) mit Blick auf die kleinen Demonstranten. Das Anliegen gehe alle an. Der Bürgermeister sprach sich dafür aus, die Trägervielfalt der Kitas in Siegburg zu erhalten. „Wir als Stadt sind in der Verpflichtung, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zu erfüllen“, so Rosemann weiter. Für den Fall, dass die freien Träger keine Plätze mehr anbieten können, müsse die Stadt einspringen.