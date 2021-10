Urteil im Prozess um Kinderpornografie : Amtsgericht Siegburg spricht Mann aus Seelscheid frei

Siegburg Ein Mann aus Neunkirchen-Seelscheid wird trotz nachgewiesenen Besitzes und Verbreitens kinderpornografischen Materials freigesprochen. Ein Formfehler verhindert seine Verurteilung. Der zuständige Strafrichter zeigte sich verärgert.

Ein 41-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid musste sich am Freitag wegen Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Schriften vor dem Amtsgericht Siegburg verantworten. Richter Hauke Rudat machte keinen Hehl aus seiner Meinung. Es sei ärgerlich, dass trotz eines „Riesenhaufens an Sauereien“ keine Verurteilung möglich sei. Schuld am zwangsläufigen Freispruch des Angeklagten war ein Verfahrensfehler der ermittelnden Polizeibeamten.