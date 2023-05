Urteil am Amtsgericht Siegburg Freispruch nach Vorwurf der Gewaltdarstellung

In dem von Richter Hauke Rudat und der Vertreterin der Staatsanwaltschaft als authentisch bewerteten Video ist zu sehen, wie ein geknebelter Mensch von fünf Soldaten auf ein am Boden liegendes Kreuz genagelt wird, das im Anschluss aufgestellt wird. Dann ist zu sehen, wie die Männer am Fuß des Kreuzes ein Feuer entfachen. Die Frage des Richters, ob jemand den Film sehen wolle, verneinten sowohl der Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft. Das Gezeigte sei auch „eine ganz heftige Geschichte“, berichtete Rudat.