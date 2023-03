Ausstellung von Dieter Krämer im Pumpwerk Siegburg : Freizeit und Hässlichkeit in Wirtschaftswunderjahren

Siegburg Der Kunstverein für den Rhein-Sieg-Kreis zeigt in seinem Pumpwerk Arbeiten von Dieter Kraemer. Der Künstler stellt seine Arbeiten zum Thema "Käferzeiten etc" als Symbol des Wirtschaftswunders vor. Auch manch prominent Schüler Kraemers nimmt Stellung.

Es begann mit einem schweren Unfall in einem VW Käfer, daraus entstand ein ganzer Zyklus mit Bildern, von denen der Künstler Dieter Kraemer nun unter dem Titel „Käferzeiten etc.“ eine Auswahl im Pumpwerk des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis zeigt. Immer im Fokus ist der VW, der als Symbol für die Zeit des Wirtschaftswunders steht. „Das war die Zeit, als die Arbeitszeit von 45 Stunden auf 40 gesenkt wurde, die Menschen mehr Geld hatten, sich einen VW leisten konnten und damit in Urlaub fuhren“, erklärt Kraemers Lebensgefährtin Marianne Lemmen. Die Motive des emeritierten Professors der Kölner Kunsthochschule, der unter anderem Preisträger des Villa-Massimo- und Villa-Romana-Stipendiums ist, verklären die 1950er und 1960er Jahre aber nicht. Sie zeigen Menschen, die mit ihrer neu gewonnenen Freizeit offensichtlich nichts anfangen können. Die Protagonisten wirken in ihrer scheinbaren Idylle abwesend, ausdruckslos, gelangweilt. Sie starren ins Leere, „wissen mit ihrem relativen Wohlergehen wenig anzufangen“, so der Kunstkritiker Heinz Ohff. Er bezeichnet Kraemer bereits in den 1960er Jahren als „Wirtschaftswunderchronist aus der Perspektive von unten.“

Rührende Hässlichkeit

George Grosz habe in den Zeiten zwischen den Kriegen ein Buch veröffentlichen wollen, das den Titel „Von der Hässlichkeit der Deutschen" tragen sollte. Kraemer habe es in gewisser Weise gemalt. „Und da er kein aggressiver Künstler ist, wurde so etwas wie eine rührende Hässlichkeit in stabilen Zeiten daraus.“ Wer sich jemals mit dem Menschenbild der deutschen sechziger und siebziger Jahre befasse, werde auf ihn zurückgreifen müssen, so Ohff. Wolfgang Niedecken, Frontmann der Band „BAP“ und Student bei Kraemer von 1970 bis 1974, schreibt anlässlich der Ausstellung: „Ein VW Käfer ist alles andere als exotisch. Es handelt sich um ein zweckmäßig konstruiertes Fahrzeug, dass man sich auch als Normalbürger leisten kann. Coolness: Fehlanzeige. Auch die abgebildeten Personen in seinen Bildern entsprechen keinem Schönheitsideal." Es seien mit leichter Ironie gemalte Zeitgenossen, wie man sie aus dem Alltag kenne.