Feuerwehreinsatz in Siegburg Freizeitbad Oktopus nach Verpuffung geräumt

Siegburg · Am Sonntagnachmittag mussten kurzzeitig etwa 100 Personen im Siegburger Freizeitbad „Oktopus“ in Sicherheit gebracht werden. Der Grund war eine Verpuffung in der Chlorgasanlage.

17.04.2023, 08:30 Uhr

In dem Freizeitbad „Oktopus“ kam es am Sonntagnachmittag zu einem Vorfall an der Chlorgasanlage. Das Bad wurde daruafhin für rund eineinhalb Stunden evakuiert. Foto: Christof Schmoll





Gegen 14 Uhr am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Siegburg alarmiert. Der Grund war laut der Einsatzleitung eine Verpuffung in der Chlorgasanlage des Freizeitbades „Oktopus“ in der Zeithstraße 110 im Siegburger Ortsteil Wolsdorf. Sicherheitshalber wurde daraufhin das Bad komplett evakuiert. Betroffen waren rund 100 Badegäste und Angestellte. Gegen 15.30 Uhr ist der Einsatz beendet worden. Bei zwei Personen kam es zu Reizungen der Atemwege. Diese wurden vorsorglich vom Notarzt noch vor Ort versorgt. Das Hallenbad wurde nach dem Einsatz gegen 15.30 Uhr auch wieder geöffnet. Nur der Tauchturm musste an diesem Sonntag geschlossen bleiben. Der Grund dafür sei, dass die Nutzung des Tauchturms vorher gebucht werden müsse und die Badegäste, die den Tauchturm genutzt haben oder nutzen wollten, in der Einsatzzeit nach Hause gefahren seien. Hausmeister des Bades löste Alarm aus Ausgelöst hatte den Einsatz eine Routinereinigung zweier Chlorgasanlagen im Keller des Bades. Wie der GA vor Ort erfuhr, sei es bei Absaugarbeiten zu einer kleinen Verpuffung gekommen. Dabei seien zwar geringe, aber riechbare Mengen Chlorgas ausgetreten. Zum Hintergrund: Zur Reinigung der Anlage werden Chlorbleiche und Schwefelsäure verwendet. Letzteres konnte von den Einsatzkräften nicht nachgewiesen werden.

(ga)