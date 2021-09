Fridays for Future in Siegburg : Fridays-for-Future-Aktivisten machen Druck vor der Bundestagswahl

Fridays for Future in Siegburg

Siegburg 200 waren angemeldet, mehr als 500 kamen: Dem Aufruf zum Klimastreik der neu formierten Rhein-Sieg-Gruppe von Fridays for Future“ folgten Menschen aus allen Altersschichten auf den Siegburger Markt.

„Die jetzige Regierung hat eine nachhaltige Entwicklung verpennt, wir wollen zwei Tage vor der Wahl noch einmal Druck machen“, erklärte Alexander Göhrs von der Bewegung „Fridays for Future“ Rhein-Sieg, die sich im Januar dieses Jahres neu formiert hat. Für Freitagmittag hatte sie zu ihrer ersten Demonstration unter neuer Führung aufgerufen, um an die Politik zu appellieren, mehr für den Klimaschutz zu tun, der aber „mit sozialer Gerechtigkeit einhergehen muss“, wie seine Mitgründerin Alina Schmunk anmerkte.

Rund 20 Mitglieder der „Solidarischen Landwirtschaft“ vom Hanfer Hof in Hennef-Hanf waren ebenfalls nach Siegburg gekommen. Der Hof praktiziert bereits seit Jahren eine zukunftsorientierte Landwirtschaft. „Die Form der Landwirtschaft hat ja auch Einfluss auf das Klima“, gab Henrike Berger als Begründung für die Teilnahme ihrer Gruppe an.

Mütter kamen mit, um ihre Kinder zu unterstützen

Aus Windeck hatten sich die Mütter Sofia Bönisch und Melina Suhre auf den Weg in die Kreisstadt gemacht. Und zwar mit Kindern aus verschiedenen Schulen und einer Kita. „Die Kinder sind überzeugt von den Klimaschutz-Forderungen, also unterstützen wir sie“, erklärten beide. Mit einer fünften Klasse stieß eine Lehrerin des Gymnasiums Alleestraße zu den Demonstranten quer durch alle Altersschichten. Ihren Namen wollte sie nicht nennen, da sie nicht an einer Demonstration teilnehmen darf. „Ich habe das Ganze als Exkursion in die Stadt deklariert“, verriet sie augenzwinkernd.