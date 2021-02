Essenausgabe in Siegburg gestartet : Frisch zubereitet statt aus der Dose

Siegburg Nach der Themenwoche „Suppe kochen leicht gemacht“ startet das Kulturcafé in Siegburg wieder mit kostenfreier Essensausgabe. Die Mahlzeiten werden im Einmachglas ausgegeben.

Das Kulturcafé an der Ringstraße, eine Jugendeinrichtung der Kirchenkreise An Sieg und Rhein und Bonn unter der Trägerschaft des Kinder- und Jugendreferats, ist eine beliebte Anlaufstelle für viele Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen aufgrund familiärer und finanzieller Probleme oder von Problemen in Schule und Ausbildung. Dort können sie Sorgen und Nöte ansprechen, „sich ihren Kummer von der Seele reden – und wir helfen ihnen, ihr Leben zu sortieren“, berichtet der Leiter des Hauses, René Lobe.

Mit Abschluss der ersten Themenwoche am vergangenen Freitag startete das neue Projekt „Kultis Koch Werkstatt“. Wie bereits im ersten Lockdown kann nun wieder eine Essensausgabe an Bedürftige angeboten werden. Zunächst einmal in der Woche erfolgt die Ausgabe unter Berücksichtigung der gültigen Corona-Schutzverordnung. Wer ein Gericht haben möchte, meldet sich telefonisch oder per Instagram an und vereinbart einen Termin zur Abholung.