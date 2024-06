Einrichtung des Erzbistums Köln Fünf Mitglieder verlassen Kuratorium des Katholisch-Sozialen Instituts

Unter Protest geben mehrere Kuratoriumsmitglieder des Katholisch-Sozialen Instituts (KSI) in Siegburg ihr Mandat zurück: Das geht aus einem Brief an den Kölner Generalvikar Guido Assmann hervor, der der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegt. Darin erklären der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg, der Theologe Jochen Sautermeister, der Philosoph Armin Wildfeuer, Martin Thome vom Bundesforschungsministerium sowie die frühere Hauptabteilungsleiterin Schule/Hochschule des Erzbistums, Bernadette Schwarz-Boenneke, ihren Austritt aus dem Gremium.