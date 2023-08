41. Siegburger Stadtfest Volles Programm auf fünf Partymeilen

Wie schon in den Jahren zuvor ist die größte Open-Air Party im Rhein-Sieg-Kreis wieder nach Schwerpunktthemen in fünf Meilen aufgeteilt. Auf der Blauen Meile in der Neuen Poststraße erwarten die Besucher laut Veranstalter „tiefe Einblicke in die Welt der Siegburger Vereine“. Die Pinke Meile auf der Holzgasse, bietet „ein kleines Paradies des Wohlgeschmacks“ mit feinen Weinen und Kunst. Auf der Grünen Meile in der Kaiserstraße kommen vor allem Liebhaber kölscher Töne auf ihre Kosten. Auf der Roten Meile am S-Carré stehen tagsüber Angebote für die Pänz sowie Sport und Spiel auf dem Programm, abends lässt es sich am Partytower so richtig abfeiern.