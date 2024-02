Siegburger Keramikpreis verliehen Siegburger Stadtmuseum erhält fragile Paketpost aus aller Welt

„Eine solche Ausstellung hat es bislang noch nicht in einer Siegburger Keramikausstellung in dieser Fülle und Vielfalt gegeben“, schwärmt Museumsleiterin Gundula Caspary. Die Siegburger Keramik-Künstlerin Ines Rother erinnert sich: „Als wir mit dem Keramikpreis vor zehn Jahren starteten war der Preis ein zusätzlicher Anreiz für die international angereisten Aussteller des Siegburger Keramikmarktes.“ Die reisen seither an jedem zweiten Juli-Wochenende zu dem hochwertigen Siegburger Markt eigens an. Alle zwei Jahre wird dabei ein Keramikpreis ausgeschrieben. Der unterlag bislang einem Keramik-Motto. „Der Ton macht die Musik“ lautete eines dieser Motti, mit denen man im Humperdinck-Jahr 2021 eine künstlerische Verbindung zweier originärer Siegburger Kunst-Themen suchte, welche für Identifikation stehen: zum einen als Keramikstadt, zum anderen als Geburtsstadt des Komponisten Engelbert Humperdinck.