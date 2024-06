Marktplatz Siegburg Funken „Blau-Weiss“ feiern 165-jähriges Jubiläum im August

Da der gesamte Markt mit einem Zaun abgesperrt wird, musste ein Bauantrag gestellt werden. In dem ist alles aufgeführt, was zum Konzert wo angedacht ist: von den Eingängen über die Positionierung der zwei Kühlwagen, sechs Bierpilze, vier Imbissstände und sieben großen Toilettenwagen, zwei davon behindertengerecht, sowie der Bühne, bis hin zu den Sitzbänken am oberen Markt. „Was nicht in dem Antrag aufgelistet ist, darf nicht aufgebaut werden“, so der Präsident.