Funken feiern 165-jähriges Bestehen Räuber und Black Fööss auf einer Bühne in Siegburg

Das bedeutet auch: Wer nicht zum Konzert möchte, muss den Markt weiträumig umgehen und Nebenstraßen wählen. Auch alle, die am Konzertabend ein Restaurant besuchen möchten, müssen ebenfalls eine Eintrittskarte kaufen. Zur Sicherheit dürfen keine Flaschen auf das Gelände mitgenommen werden; an den Bierständen gibt es ausschließlich Hartkunststoffbecher. Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuz (DRK) richtet unterhalb des Denkmals am oberen Markt eine Notfallstation ein. Neben den Rettungsdiensten sind das Ordnungsamt und die Polizei im Einsatz. Der Veranstalter musste zusätzlich ein Brandschutzkonzept vorlegen, in dem auch die Fluchtwege festgelegt sind. Im Ernstfall müssen so die rund 5000 erwarteten Besucher innerhalb von 90 Sekunden den Markt verlassen können.