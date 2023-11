Rettungsversuch gescheitert Galeria Kaufhof in Siegburg schließt endgültig

Ein Funke Hoffnung sei unter den Mitarbeitenden noch da gewesen, so Gabriel, doch sie persönlich habe nicht an eine Fortsetzung geglaubt. Jetzt sei die Enttäuschung in der Belegschaft groß. Sie selbst habe gestern Abend ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit gefeiert. Auch andere Mitarbeitenden seien seit vielen Jahren dabei, man fühle sich wie eine Familie, so die Betriebsratsvorsitzende. Jetzt werden die letzten Waren der Filale verkauft, und Gabriel unterstütze die Mitarbeitenden bei der Jobsuche. Und was passiert mit dem Gebäude? „Das soll erstmal leerstehen“, so Gabriel.