Galeria-Schließungen : Kaufhof-Filiale in Siegburg schließt im Januar

Siegburg/Bonn 52 der insgesamt 129 Kaufhof-Filialen in Deutschland sollen geschlossen werden. Das teilte der Gesamtbetriebsrat des Konzerns mit. Das soll auch die Filiale in Siegburg betreffen.

Ende Januar werden sich die Türen der Kaufhof-Filiale in der Kaiserstraße in Siegburg für immer schließen. Nach GA-Informationen gehört Siegburg zu den 52 Filialen, die der finanziell angeschlagene Galeria-Konzern schließen will .

Die Stadt habe inzwischen Kontakt zum Eigentümer der Immobilie an der Kaiserstraße aufgenommen, sagt Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann. Dabei sei es vor allem um alternative Nutzungen des Gebäudes gegangen. Die Stadt will sich an den Planungen für die künftige Nutzung der Immobilie beteiligen, in deren unmittelbarer Nachbarschaft gerade mit dem Kaiser-Carré ein weiteres Geschäftshaus in der Innenstadt entsteht.