Die Zukunft des Galeria-Gebäudes in Siegburg Wie die Schließung des Siegburger Kaufhofs noch abgewendet werden könnte

Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte beschlossen, die Galeria-Filiale auf der Kaiserstraße in Siegburg zum 31. Januar 2024 zu schließen. Insgesamt plant der Konzern, 60 der 120 Filialen zu schließen. In Siegburg betroffen sind etwas mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum großen Teil schon seit Jahrzehnten im Unternehmen arbeiten. An einigen Standorten konnten in den letzten Wochen Schließungen doch noch abgewendet werden. „Da sich sowohl die Rahmenbedingungen an den einzelnen Standorten, die jeweilige Filialen und dortigen Eigentums- und Mietverhältnisse stark unterscheiden, lassen sich die Fälle nur sehr bedingt miteinander vergleichen“, hieß es im Bericht an den Ausschuss.