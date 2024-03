Künstler werten früheren Angstraum auf Galerie unter den Siegburger Bahngleisen ist eröffnet

Die Atmosphäre in der Unterführung ist eine ganz neue. Die im 19. Jahrhundert angebrachten Fliesen an den Wänden sind wieder weiß und bringen die auf ihnen angebrachten Kunstwerke gut zur Geltung. In verschieden großen Rahmen flankieren 28 historische Siegburg-Motive den Weg durch die Tunnel und werten die einst düsteren Wege auch bei Tageslicht auf. Dafür sorgt das neue Lichtkonzept, mit dem Alex Marrone in einem letzten Schritt die Arbeiten von Zander und Löbach in Szene gesetzt hat. Löbach sieht sich damit endlich am Ziel. Die Idee, die Unterführung künstlerisch aufzuwerten, hatte der Siegburger Künstler schon seit Jahren. Aber erst das Konzept, das er zusammen mit Katja Zander entwickelt hat, um die Tunnel schöner und ansprechender zu gestalten, ist nun zum Tragen gekommen. Es ist ein Projekt im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) und wird zu 60 Prozent aus der Städtebauförderung bezuschusst. 210.000 Euro hatte die Stadt dafür eingeplant.