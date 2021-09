Germania und Swingphonie in Siegburg wieder live : „Gar nicht zu Proben geht überhaupt nicht“

Siegburg Nach der langen Corona-Pause freuen sich die Sängerinnen und Sänger von Germania und Swingphonie in Siegburg nun auf ihren ersten Auftritt. Am Sonntag sagen ihren Fans „Danke“ mit einem Konzert zugunsten der Flutopfer.

Ein besonderes Herzens-Stück musste natürlich ins Programm aufgenommen werden. Unter allen Pop-Balladen und Chorliedern, die der Männerchor „Germania“ und die aus dem Chor heraus entstandene, jüngere Gruppe „Swingphonie“ für ihren Auftritt einstudiert haben, ist der ABBA-Song „Thank you for the music“ eine Art Liebesbekenntnis. Der Dank gilt der Musik und allen, die es ermöglicht haben, ihre Lieder überhaupt proben zu können. „Wegen Corona konnten die Proben mehr als ein Jahr lang nicht so stattfinden, wie wir es gewohnt waren“, sagt Pressesprecherin Angela Recino.