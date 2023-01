Bilanz 2022 : Diese Städte im Rhein-Sieg-Kreis verzeichneten die meisten Neugeborenen

Rhein-Sieg-Kreis Auf den beiden Geburtsstationen in Troisdorf sind im Jahr 2022 2131 Kinder geboren worden. Wir geben einen Überblick, in welchen Städten im Rhein-Sieg-Kreis die meisten Neugeborenen angemeldet wurden.

Über die vergangenen Jahre hinweg wurden im Rhein-Sieg-Kreis immer mehr Geburtsstationen geschlossen . Im Rhein-Sieg-Kreis begleiten inzwischen lediglich noch das St.-Josef-Hospital in Troisdorf und das St.-Johannes-Krankenhaus in Troisdorf-Sieglar Geburten. Immer mehr werdende Eltern weichen daher zwangsläufig auf eine der Geburtsstationen in Bonn oder in eine der anderen umliegenden Städte aus.

In den weiteren Städten und Gemeinden des Kreises verteilten sich die Zahlen der Neugeborenen wie folgt: In Königswinter wurden 303 Kinder angemeldet, in Lohmar 254, in Meckenheim 213, in Alfter 198, in Bad Honnef 177, in Rheinbach 171 und in Wachtberg 168. Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid konnte sich über 162 Neugeborene freuen, Eitorf über 160 Kinder. Windeck und Swisttal verzeichneten jeweils 152 Neugeborene. In Much wurden 130 Kinder mit Geburtsjahr 2022 gemeldet, in Ruppichteroth 94. Für die Stadt Niederkassel liegen uns aktuell noch keine Zahlen vor.