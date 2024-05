Standortsuche in Königswinter Warum noch kein Urteil im Streit um das Geburtshaus fällt

Der Verkündungstermin beim Wegerechtsstreit um das geplante Geburtshaus in Königswinter ist auf Freitag, 17. Mai, 14 Uhr, verschoben worden. Das teilte die Pressesprecherin des Landgerichts Bonn, Gerlind Keller, am Donnerstag auf GA-Nachfrage mit. Grund sei der „gleichzeitige Anfall verschiedener Spruchsachen“, so die Sprecherin.