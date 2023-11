Gedenken an die Pogromnacht Schweigender Gang durch Siegburg

Nicht nur in Siegburg gab es am Donnerstag eine Gedenkfeier, die Stadt Troisdorf entschied sich dafür, die traditionelle Kranzniederlegung in diesem Jahr mit einem informativen und kulturellen Programm zu begleiten. So gab es in der Remise der Burg Wissem einen Vortrag darüber, wie die Nationalsozialisten ab 1933 Demokratie, Rechts- und Sozialstaat abschafften, und zu dem, was ganz konkret mit den Juden und Jüdinnen in Troisdorf geschah. Am Samstag, 11. November, um 20 Uhr, gastiert als Teil des Rahmenprogramms im Kunsthaus Troisdorf das israelische Jazztrio Shalosh – damit solle sich der Kreis des Erinnerns dann in die Gegenwart des lebendigen Kulturlebens öffnen, so die Stadt Troisdorf in der Ankündigung. Auch in Mondorf wurde der Pogromnacht gedacht, in der auch die Synagoge zerstört wurde, ebenso wie die in Hennef.