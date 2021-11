SDP Siegburg reinigt Stolpersteine im Stadtgebiet : Gegen das Vergessen

Siegburg Der SPD Ortsverein Siegburg reinigt und poliert 93 Stolpersteine. Sie sollen an das Schicksal jüdischer Mitbürger erinnern.

Seit 1996 verlegt der deutsche Künstler Gunter Demnig sogenannte Stolpersteine in ganz Deutschland und in mehr als 20 Ländern Europas. Damit will er an die Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert wurden und meist dem Holocaust zum Opfer fielen. Auch in Siegburg sind 93 dieser Gedenksteine anzutreffen, eingelassen im Gehwegpflaster vor den Häusern, in denen die Menschen einmal lebten. Mit der Zeit verdrecken allerdings die Messingplatten mit den Namen und Schicksalen derer, an die erinnert wird, und sind nicht mehr zu erkennen.